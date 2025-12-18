В «Центре управления городскими дорогами» сообщили, что в эту пятницу, 19 декабря, на улице Рабочий спуск под “чёрным мостом” планируют проводить работы по расчистке ливневой

В «Центре управления городскими дорогами» сообщили, что в эту пятницу, 19 декабря, на улице Рабочий спуск под "чёрным мостом" планируют проводить работы по расчистке ливневой канализации. С 9.00 до 15.00 движение автотранспорта будет ограничено. В «ЦУГД» напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать альтернативный вариант движения.