Камешковский районный суд во Владимирской области вынес приговор местному жителю, признанному виновным в трёх эпизодах грабежа, один из которых был совершён с применением насилия. Об этом рассказалиВ июле и августе мужчина неоднократно совершал кражи алкоголя и продуктов из магазинов. В двух случаях он отталкивал сотрудников магазинов, пытаясь скрыться с похищенным. В третьем эпизоде, помимо физического воздействия, он угрожал продавцу расправой.Несмотря на возбуждённые уголовные дела, преступник продолжал свою серию дерзких выходок. По информации областной прокуратуры, мужчина был задержан и предстал перед судом.В результате, суд приговорил рецидивиста к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.