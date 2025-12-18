Чтобы сэкономить, вместо полноценных приютов для животных власти хотят построить пункты временного размещения. Но сроки реализации проекта снова под вопросом. БЮДЖЕТ НЕ ТЯНЕТ О ..

Чтобы сэкономить, вместо полноценных приютов для животных власти хотят построить пункты временного размещения. Но сроки реализации проекта снова под вопросом.БЮДЖЕТ НЕ ТЯНЕТО строительстве приюта для бездомных животных региональные власти серьёзно задумались ещё в 2022 году. Тогда говорили о появлении сразу трёх приютов – во Владимире, Коврове и Муроме. Сначала камнем преткновения был вопрос о выборе участков: из-за большого количества ограничений градостроительного, природоохранного, санитарного характера варианты отпадали один за другим.Наконец, территорию в районе улицы Мещёрской в областном центре признали пригодной для возведения этого объекта.Согласно амбициозным планам правительства, в 2023 году должен быть готов первый приют, одновременно должно было начаться строительство ещё двух объек¬тов.Что касается стоимости, первоначально говорилось, что возведение приюта во Владимире обойдётся в 65 млн рублей. Но за три года по неизвестным причинам цифра выросла в четыре раза. И вряд ли областной бюджет потянет такую сумму.– Стоимость строительства приюта просто запредельная. Это затраты такого же уровня, как строительство школы, и далеко не каждый регион в силах обеспечить его создание и обслуживание, – уверен начальник инспекции ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными Владимирской области региона Александр Григорьев.АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ХВОСТАТЫХПоэтому власти в качестве альтернативного и более дешёвого варианта рассматривают возведение так называемых пунктов временного размещения, рассчитанных на меньшее количество животных. Впрочем, конкретики в части сроков пока что тоже нет.– Проект «О порядке организации и деятельности пунктов временного содержания» мы уже подготовили, также завершены публичные обсуждения, и сейчас он находится на оценке регулирующего воздействия. Надеемся, что до конца года мы издадим этот нормативно-правовой акт. А вступит в силу он с 1 марта 2026 года, – уточнил Александр Григорьев.Экономически выгодные временные пункты размещения будут принимать не более 20 особей на месяц. Первые 10 дней животные проведут в карантине, а остальное время отводится на вакцинацию и стерилизацию. Таким образом можно существенно сэкономить, убрав из проекта площадки для выгула: при подобном раскладе они там просто не нужны.– Нужно понимать, что приют и пункты временного содержания – это инфраструктура. Она будет зависеть от того, какие будут законодательные подходы к решению этого вопроса. Поэтому мы вопрос откладываем. Определенный срок я назвать не могу, потому что здесь слишком много факторов, – резюмировал чиновник.Кстати, на сегодняшний день приюты Владимирской области стали временным домом для около 1200 животных. Примечательно, что формальная опека над ними возложена на самих организаторов приютов. А вот те пушистые и хвостатые, которых отлавливают подрядчики по муниципальным контрактам, зачастую отправляются за пределы региона, находя убежище в приютах соседних областей.