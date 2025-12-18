В период с 8 по 14 декабря во Владимирской области зафиксировано снижение числа случаев ковида – 105. Неделей ранее было 116. В некоторых районах количество пациентов с коронавирусом

В период с 8 по 14 декабря во Владимирской области зафиксировано снижение числа случаев ковида – 105. Неделей ранее было 116. В некоторых районах количество пациентов с коронавирусом уменьшилось: в Гусь-Хрустальном районе с 32 до 12 случаев, Муромском районе – с 21 до 10 случаев. А во Владимире распространение инфекции набирает обороты. В период с