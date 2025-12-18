17 декабря Министерство образования Владимирской области наградило победителей и призёров всероссийских чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс». Молодые мастера получили от

17 декабря Министерство образования Владимирской области наградило победителей и призёров всероссийских чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс». Молодые мастера получили от регионального Правительства не только благодарственные письма, но и денежные сертификаты за свои успехи. Об этом сообщили в правительстве области. Команда Владимирской области показала выдающийся результат, завоевав в общей сложности 40 наград: 4 золотых, 4 серебряных и