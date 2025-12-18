Также чуть дороже стали лук (+1,2%) и картофель (+1%).

Во Владимирской области торговые сети в очередной раз переписали ценники. Как сообщает Росстат, изменения коснулись многих продуктов.Перед праздниками традиционно дорожают овощи: плодоовощная продукция в среднем прибавила 0,7%. Главный рекордсмен – огурцы, выросшие сразу на 6,3%. Также чуть дороже стали лук (+1,2%) и картофель (+1%). Заметно подорожали сосиски и сардельки (+0,4%), говядина (+0,3%) и пшеничная мука (+0,3%). Даже дизельное топливо стало дороже на 0,2%.Но есть и хорошие новости. Помидоры подешевели на 3,2%, бананы и морковь – на 0,2%. Среди круп приятно удивили гречка (-0,6%) и смесь риса с пшеном (-0,3%). Сахарный песок скинул 0,5% от стоимости, свинина и сыры – по 0,4%. И даже автомобильный бензин стал дешевле на 0,1%.