В Кольчугино дошло до суда дело о попытке дачи взятки сотруднику полиции. Обвиняемый — гражданин Узбекистана — попросил товарща сдать экзамен на водительские права, но план провалился.26 сентября двое мужчин приехали к зданию РЭО ОГАИ ОМВД России по Кольчугинскому району. Один из них собирался сдать теоретический экзамен на водительское удостоверение вместо своего соотечественника.Обвиняемый передал приятелю свои документы. Товарищ зашел в кабинет и справился с тестом за 5 минут. Такой результат насторожил инспектора — он внимательнее изучил документы и обнаружил подмену, в прокуратуре.Узнав, что схема раскрыта, обвиняемый пошел прямиком к начальнику РЭО ОГАИ. Мужчина предложил полицейскому 30 тысяч рублей. За эти деньги он хотел сохранить результаты экзамена, сданного его товарищем и получить водительское удостоверение для приятеля.Однако сотрудник полиции отказался от взятки, а нарушителя тут же задержали.