Внутренний дворик владимирского Центра ИЗО снова превратиться в полотно света и музыки. С 24 декабря по 11 января жители и гости города смогут увидеть масштабные световые инсталляции совершенно бесплатно. Об этом рассказали в облправительстве. Программа этого сезона вдохновлена творчеством знаменитого художника Валерия Кокурина и его выставкой «Любовь моя — Россия». Полюбоваться светящимися картинами можно ежедневно