Зловив українець (У) золоту рибку (ЗЛ). Ну як має бути 3 бажання. Думав У, думав і каже: Давай шоби Фінляндія на Монголію напала, ЗЛ офігєла, але зробила. Думає У наступне: Ну - каже - хочу ще раз щоб Фінляндія на Монголію напала. ЗЛ думає припух, але зробила. Думає ще У, останнє бажання: Ладно рибка, давай щоб ще раз Фінляндія на Монголію напала і все ЗЛ виконала, але питає в У: Щож тобі та Монголія такого зробила?, Та нічого, хай її Бог береже, але ж Фіни по Росії туди-сюди, туди-сюди.
еще анекдот!