Театральная студия «ВОТКукла» при Владимирском областном театре кукол стала победителем международного видеоконкурса «Блок и Бунин: музыка и свет». Коллектив завоевал первое место в номинации для детского творчества, представив одну из лучших работ среди сотен участников. Об этом поделились в Минкульте региона. В творческом состязании участвовали представители шести государств: России, Узбекистана, Белоруссии, Приднестровья, Азербайджана и других