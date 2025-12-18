Заместителем прокурора г. Владимира утвержден обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя областного центра, который обвиняется в многочисленных фактах фиктивной постановки на учёт

Заместителем прокурора г. Владимира утвержден обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя областного центра, который обвиняется в многочисленных фактах фиктивной постановки на учёт иностранных граждан, сообщает прокуратура области. В мае этого года владимирец познакомился с иностранцем, который предложил подзаработать – регистрировать мигрантов по месту проживания. Мужчина не имел постоянной работы и на предложение согласился, хотя квартира