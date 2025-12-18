Девушка проходит таможню. Таможенник:
- Откройте сумку!
Открыла, там семь разноцветных трусиков.
- На продажу везешь?
- Нет, мои, носить буду.
- Да попалась ведь, куда тебе столько, признайся сразу, что торгуешь.
- Нет, это мои, набор ""неделька"".
Достает по одному трусику и говорит:
- Это понедельник, это вториник, это среда и т.д.
- Ну ладно убедила, проходи.
Идет следующая.
- Откройте сумку!
Открыла, там двенадцать разноцветных трусиков.
- Ну ты уж точно попалась, точно на продажу везешь.
- Нет, это все мои, личные.
- Ну куда тебе столько то, на набор ""неделька"" не тянет.
- Это тоже набор - достает по одному - январь, февраль, март...
