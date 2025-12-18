В УФСБ России по Владимирской области сообщили о задержании 35-летнего жителя Владимирской области. По версии следствия, мужчина поддерживал идеологию запрещённой в России террористической

В декабре 2024 года он перевёл денежные средства в виде криптовалюты на указанный в чат-боте криптокошелёк сообщества. В тг-канале был организован сбор денег на