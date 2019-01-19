Филипп Киркоров присоединился к популярному в соцсетях флешмобу. Артист опубликовал архивные снимки, на которых он запечатлен 10 лет назад.

Филипп Киркоров присоединился кпопулярному в соцсетях флешмобу. Артист опубликовал архивные снимки, на которыхон запечатлен 10 лет назад.В Сети набирает популярностьфлешмоб #10yearschallenge. По задумке авторов, участники акции сравнивают своифотографии десятилетней давности со свежими снимками себя любимых и выкладываютполучившийся коллаж в соцсети. Большинство российских звезд уже отметились подзаявленным хештегом.Насмотревшись на коллег,Киркоров также поддался соблазну. В своем аккаунте Instagram Филипп публиковалсразу несколько кадров. На этих фотографиях поклонники смогли увидеть артистане только в 2019 и 2009 годах. Звезда показала архивные снимки и видеозаписи разныхлет."Всеобщей истерии поддался и Я🙈(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист под постом.Отметим, что поклонникипоп-короля остались довольны публикацией. Особенно им понравился пляжный кадр, в котором артист позирует в плавках, многие обратили внимание на внушительное достоинство звезды. Однако мнения по поводу перемен во внешностиФилиппа сильно разнились. Кто-то заявлял, что Киркоров, как хорошеевино, становится с годами только прекраснее, другие же отмечали, что Филипп немного "поистрепался"."Там 25 сантиметров в состоянии твердости", "Молодые годы отдали Пугачевой.Надо ли было?! Быть очередным молодым. Косили под пожилого, седину рисовали наволосах. Сейчас обратно красите", "Был красавчик ,сейчас на черта похож","С каждым годом становитесь лучше!!👍 Не узнала на фото слева))👌Модник были, как сейчас!!✌ Трусики🔥)) Этонельзя не отметить))😂😂🙈🙈❤🔥👍","Труселя" на вырост 😉 как во всем СССР 🙈", "Эволюция Филипа",Раньше Филипп был красивый, а щас как маска на лице.. Мне кажется что щас собразом переборщил, "На предпоследнем видео прям брат близнец Галкина! Всепонятно )))", – писали фаната поп-короля.