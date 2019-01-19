Певец поделился фотографией с празднования своего 59-летия. Подписчики нашли состав гостей за столом весьма необычным.

Певец поделился фотографией с празднования своего 59-летия. Подписчики нашли состав гостей за столом весьма необычным.Игорь Николаев в минувший четверг отметил свой 59-й день рождения. Артист признался, что не стал закатывать шикарную вечеринку, а позвал только самых близких друзей, объяснив – "дата, мягко говоря, не круглая".Певец опубликовал снимок с праздничного застолья в своем Instagram. Поздравить Николаева пришли Филипп Киркоров, Игорь Крутой и Егор Крид.Кроме того, на праздновании присутствовала жена Николаева – Юлия Проскурякова, звезда Instagram и близкий друг Ким Кардашьян Джонатан Чебан, клипмейкер Павел Худяков, жена Игоря Крутого – Ольга.Подписчики нашли подбор гостей весьма странным, пошутив, что главным блюдом на столе видимо были мобильные телефоны. Другие отметили скромность вечеринки, на которую указывало отсутствие Аллы Пугачевой – "А где Пугачиха?", писали в комментариях.Знатоки же предположили, что такая теплая компания подобралась после съемок клипа на новую песню Егора Крида "Крутой", в котором снялись Крутой и Николаев. Киркоров же, видимо, стал неким "мостиком" между артистами, ведь ранее они с рэпером отметились необычным дуэтом в песне "Цвет настроение – черный".