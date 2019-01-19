В Азове сотрудник полиции пострадал от рук 35-летнего мужчины, вломившегося на территорию отделения и устроившего драку. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

В Азове сотрудник полиции пострадал от рук 35-летнего мужчины, вломившегося на территорию отделения и устроившего драку. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.Инцидент произошел около шести часов утра 18 января у входа в дежурную часть ОВД. Хулиган о чем-то беседовал с постовым через ограду, но потом ногой выбил дверь и прошел на территорию. Требования удалиться по-хорошему он проигнорировал, а когда страж порядка попытался его выставить, пустил в ход кулаки. Полицейский пропустил несколько крепких ударов по лицу и осел на землю, но его противник и не думал успокаиваться — он продолжал избивать постового. Остановить расправу удалось только выбежавшим на шум коллегам пострадавшего.Подозреваемого задержали и передали в городской следственный отдел для дальнейшего разбирательства. О причинах конфликта остается только догадываться. Информации о состоянии здоровья попавшего под горячую руку правоохранителя не поступало, но, судя по фотографии, ему крепко досталось.