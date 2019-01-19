Два десятка видных немецких политиков, промышленников и деятелей культуры рассчитывают уговорить Великобританию от выхода из Евросоюза. Британцы должны знать: всем сердцем мы хотим, чтобы они остались, написали письмо к британским парламентариям немцы.

Два десятка видных немецких политиков, промышленников и деятелей культуры рассчитывают уговорить Великобританию от выхода из Евросоюза. Британцы должны знать: всем сердцем мы хотим, чтобы они остались, написали письмо к британским парламентариям немцы.Во главе подписавших обращение — председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она присоединилась к компании против Brexit, сообщает ТАСС. И вот еще о чем должны знать британцы, по ее мнению: "Мы считаем, нет необратимых решений. Наша дверь всегда будет открытой".Кроме того, представители Германии подчеркнули, что им будет не хватать Великобритании как части ЕС, особенно в эти трудные времена.Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. Но британские парламентарии отвергли план, предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй. Против соглашения между Лондоном и Брюсселем высказались 432 депутатов Палаты общин."Беспорядочный Brexit без сделки является худшим из всех решений", — заявила Аннегрет Крамп-Каррепбауэр. При этом она добавила, что Берлин не будет против, если Лондон захочет остаться в ЕС, а также, если Великобритания выдвинет конструктивные предложения относительно дальнейших действий.Для начала действий по достигнутой в ноябре прошлого года сделке по Brexit необходимо одобрение британских законодателей. Далее сделка должна быть ратифицирована парламентами всех стран ЕС. Лишь после этого начинается переходный период расставания с Лондоном, который продлится до конца 2020 года.Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель во главе ХДС. Ангела Меркель после завершения своего четвертого срока больше не хочет претендовать на пост канцлера Германии.