Любимец мам и бабушек
Максим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающие
его торс.
Любимец мам и бабушек
Максим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающие
его торс.
В личном микроблоге Галкин
опубликовал два снимка. На фото Максим позирует без футболки, а на его груди и
плечах виднеются огромные рисунки.
К счастью для поклонников юмориста, татуировки, которые показала
знаменитость, сделаны смывающейся краской. "😂 Вона что откопал из 2012-ого! Листайте разок 😱 Пожалуй, тату делать не буду (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист
под постом.
Отметим, что фанаты, как
один писали, что интеллигентному Галкину не идут "наколки". Кто-то даже отметил,
что разрисованный юморист выглядит как житель племени Маори.
"Такой толстый был???😮😮😮😄", "Ой,ужас!Максим это не Ваше", "На плечах красиво.Но лучше думаю если оно
смывается", "Из племени маори", "Маааксюш, что за хохлома 😂😂👍👍👍",
"Не делайте максим если вы сделаете себе тату то мужикам
придется убрать свои тату .тату тем более орел это чисто мужское тату !💪 вы себе лудчше напишите алкина птичка 👍", "😮жуть и странно даже представить тату на вас
Максим!Юморист да и только!😍❤🙌", – писали фолловеры в комментариях.