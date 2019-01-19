Любимец мам и бабушек Максим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающие его торс.

Любимец мам и бабушекМаксим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающиеего торс.В личном микроблоге Галкинопубликовал два снимка. На фото Максим позирует без футболки, а на его груди иплечах виднеются огромные рисунки.К счастью для поклонников юмориста, татуировки, которые показалазнаменитость, сделаны смывающейся краской. "😂 Вона что откопал из 2012-ого! Листайте разок 😱 Пожалуй, тату делать не буду (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артистпод постом.Отметим, что фанаты, какодин писали, что интеллигентному Галкину не идут "наколки". Кто-то даже отметил,что разрисованный юморист выглядит как житель племени Маори."Такой толстый был???😮😮😮😄", "Ой,ужас!Максим это не Ваше", "На плечах красиво.Но лучше думаю если оносмывается", "Из племени маори", "Маааксюш, что за хохлома 😂😂👍👍👍","Не делайте максим если вы сделаете себе тату то мужикампридется убрать свои тату .тату тем более орел это чисто мужское тату !💪 вы себе лудчше напишите алкина птичка 👍", "😮жуть и странно даже представить тату на васМаксим!Юморист да и только!😍❤🙌", – писали фолловеры в комментариях.