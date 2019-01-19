Певица поблагодарила поклонников за поддержку. По словам ее PR-менеджера, Арбенина намерена продолжить концертный тур.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку. По словам ее PR-менеджера, Арбенина намерена продолжить концертный тур.Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина по собственной инициативе выписалась из больницы во Франции, куда она была госпитализирована после сердечного приступа. Об этом НСН.Как рассказала журналистам PR-директор артистки Мария Кохель, Арбенина выписалась из больницы под свою ответственность и решила пройти полноценное обследование уже в Москве."Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере", – цитирует РИА Новости Кохель.Он подчеркнула, что Арбенина находится в удовлетворительном состоянии и собирается продолжить концертный тур. Ранее певица написала о проблемах со здоровьем в своем Instagram, но потом удалила пост, опубликовав новый, в котором поблагодарила подписчиков за поддержку.Ранее сообщалось, что приступ у Арбениной продолжался 16 часов, медикам долгое время не удавалось снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось и угрозы жизни нет.