Рядовое расследование махинаций с недвижимостью на юго-западе Москвы неожиданно приняло серьезный оборот. В преступной схеме отъема жилья у одиноких людей оказались замешаны сотрудники окружного УВД. Сегодня в домах полицейских прошли обыски.

Рядовое расследование махинаций с недвижимостью на юго-западе Москвы неожиданно приняло серьезный оборот. В преступной схеме отъема жилья у одиноких людей оказались замешаны сотрудники окружного УВД. Сегодня в домах полицейских прошли обыски. Один из них – предположительно, участковый, выполнявший роль информатора, уже задержан. К делу пришлось подключаться ФСБ и Управлению собственной безопасности МВД.Небывалый случай для столичной полиции — как минимум четырех офицеров из ОВД по району Коньково подозревают в мошенничестве, причем в составе рейдерских банд.- У вас участковых задержали и начальника дежурной части. Они давно работали с ОПГ?- Не знаю, у меня нет такой информации.- Говорят, что они здесь 10 лет возглавляли ОПГ с черными риелторами.- Я не в курсе, извините.Всю ночь в ОВД "Коньково" и в Управлении полиции Юго-Западного округа столицы работали сотрудники ФСБ."Следователи Главного следственного управления по городу Москве совместно с оперативными сотрудниками провели обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО. 33-летний сотрудник полиции задержан", — рапортует официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.Капитан полиции — участковый Ярослав Сухов. Его подельники спешно взяли больничные. По данным следствия, ОПГ "Коньковские" отбирала недвижимость у москвичей в течение 10 лет.- О скольких случаях квартирного рейдерства по Юго-Западному округу вам известно?"Мне известны десятки случаев. Я занимаюсь несколькими десятками, а их на самом деле, наверно, более 500", — предполагает адвокат Оксана Филачева.- Известно ли об отказах в возбуждении уголовных дел по таким случаям?"Огромное количество отказов в возбуждении уголовных дел", — подтверждает адвокат."На этой фотографии у меня — те люди, которые вломились ко мне в квартиру и 6 дней создавали невыносимые условия совместного проживания, требовали им заплатить пять миллионов, положить на стол. И они тогда уйдут", — рассказывает потерпевшая Людмила Чибисова.- Полицию вызывали?"Полиция приезжала, бездействовала!" – подтверждает потерпевшая.- Из какого ОВД?"Из ОВД "Академический", — следует ответ.- Это тоже УВД по Юго-Западу?"Да, Юго-Запад".Участковых также подозревают в сливе информации об одиноких стариках, конфликтах между содольщиками и прочих проблемных квартирах черным риелторам.Более пяти лет мы рассказывали о том, что банды квартирных рейдеров не смогли бы действовать без своих нотариусов, своих судей, своих сотрудников полиции. И вот, наконец, лед тронулся, оборотней в погонах начали задерживать!Именно в Юго-Западном округе Москвы орудовала банда бывшего участкового Евгения Макарова. Завладев долей недвижимости, рейдеры подселяли в квартиру уголовников, которые превращали жизнь жертвы в ад при полном попустительстве полиции."Возьмем дело Ларисы Дреминой. Там же видео все были показаны, когда участковый просто стоял и смотрел, как Ларису Дремину избивали!" – предлагает защитница Оксана Филачева.Для Константина Толмачева попытка сопротивляться совместному натиску долевых рейдеров и людей в погонах и вовсе обернулась тюрьмой и потерей квартиры."Они пытались вломиться в дверь и получили отпор. Пытались угрожать, угрожали, пытались завязать драку. После чего инициировали тяжкие телесные повреждения. Они сделали, сфальсифицировали справки, и подали заявление в суд на меня, я был осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы", — поясняет жертва банды черных риелторов в погонах Константин Толмачев.- Роль полиции была какова?"Абсолютное бездействие, на наши вызовы не приезжали. Это, — показывает он, — пачка отказов за 4 года".Судя по горам изъятых оперативниками ФСБ дел, круг подозреваемых вскоре может быть существенно расширен. А у сотен жертв черных риелторов появилась надежда добиться справедливости.