Испанская Барселона продолжит борьбу за Кубок Испании несмотря на нарушение регламента турнира. В первом матче 1/8 финала против Леванте каталонцы выпустили на поле дисквалифицированного игрока. Однако Федерация футбола Испании оправдала Барсу.

Испанская "Барселона" продолжит борьбу за Кубок Испании несмотря на нарушение регламента турнира. В первом матче 1/8 финала против "Леванте" каталонцы выпустили на поле дисквалифицированного игрока. Однако Федерация футбола Испании оправдала "Барсу".Причиной такого решения стала слишком поздняя подача апелляции валенсийским клубом – по регламенту клуб может подать жалобу в течение пяти дней после матча, однако представители "Леванте" не уложились в этот срок, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mundo Deportivo. В Федерации признали ошибку "Барселоны", однако результаты их очных матчей пересмотрены не будут.Напомним, что в первом матче противостояния между "Барселоной" и "Леванте" на поле вышел Хуан Мовилья, ранее получивший дисквалификацию. Он провел на поле 58 минут, а "блаугранас" победили со счетом 2:1. Второй поединок завершился также победой "Барсы" (3:0). В 1/4 финала Кубка Испании дальше идут именно подопечные Эрнесто Валверде.