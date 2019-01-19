Баскетболист французского Нанта Джермейн Маршалл был найден мертвым в своей квартире. Причина смерти 28-летнего американца пока остается неизвестной.

Баскетболист французского "Нанта" Джермейн Маршалл был найден мертвым в своей квартире. Причина смерти 28-летнего американца пока остается неизвестной.Выступающий в Лиге В французского чемпионата "Нант" в связи с кончиной ведущего игрока попросил перенести встречу, запланированную на 19 января. Руководство клуба заявило, что игроки потрясены трагедией и не могут выйти на игру.Защитник Джермейн Маршалл на протяжении нескольких лет выступал за "Нант". Американец был самым результативным игроком команды.