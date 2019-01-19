Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четверых вице-губернаторов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четверых вице-губернаторов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе руководства города.Своих постов лишились глава администрации градоначальника Александр Говорунов и Михаил Кучерявый. Они ушли в отставку по собственному желанию.Также покинули прежние должности Константин Серов и Сергей Мовчан, которых Беглов назначил своими советниками.62-летний Беглов назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 2018 года после того, как от должности руководителя города 3 октября т.г. был освобожден 65-летний Георгий Полтавченко.