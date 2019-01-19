Белоруссия не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, заявил Александр Лукашенко. Однако это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Кроме того, на равных условиях должен быть создан эмиссионный центр.

Белоруссия не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что вопрос об объединении должны решить люди. Валюта должна быть общая, а не валюта Центробанка России. Кроме того, должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. В пример он привел принципы создания Евросоюза, сообщает агентство БелТа.По словам Лукашенко, для того, чтобы унифицировать налоговую и таможенную политику, нужно взять лучшее у белорусов и россиян."Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас", — отметил Лукашенко.Ранее он заявил, что на Владимира Путина в вопросах взаимоотношений с Минском могут оказывать давление. По его мнению, проблемы вызваны деструктивной позицией отдельных российских чиновников.