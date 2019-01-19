Рита Дакота прокомментировала внешность фитнесс-модели Натальи Сульяновой. Именно с этой девушкой экс-муж артистки Влад Соколовский закрутил роман после заявления о разводе.

Рита Дакота прокомментировала внешность фитнесс-модели Натальи Сульяновой. Именно с этой девушкой экс-муж артистки Влад Соколовский закрутил роман после заявления о разводе.На днях Рита опубликовала в личном Instagram короткуювидеозапись с бэкстейджа съемок. Звезда позирует фотографу в роскошномкупальнике.Поклонники по достоинству оценили работу певицы в качествемодели. Многие отмечали, что Дакота выглядит великолепно.К слову, не обошлось без критических замечаний от завистниц."Как не втягивай живот а все равно фигура не как у девушки Влада )) (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – напала назвезду пользовательница Сети.Рита не стала терпеть колкие выпады в свою сторону. Артисткавежливо поставила подписчицу на место, отметив, что восхищается фигуройНатальи Сульяновой."Милая Инесса, вероятно Вы хотели задеть меня своимкомментарием, но по-первых, я обожаю свой "втянутый" животик, который бережновыносил настоящего человечка, во-вторых, девушка моего бывшего мужа настоящаякрасотка и ее фигура чистейшее вдохновение для всех женщин. Однако тут нетникаких соревнований, более того я рок звезда, а не фитнес модель и мое телоимеет право быть совершенно любым, оно тут совсем для других целей 😉🙏❤ добра Вам желаю побольше", – отметила знаменитость.Преданные фанаты поддержали Риту. "Вам это особенноболит что Рита втянула живот или невоспитанность? У "бывшей девушкиВлада" фигура не как например у Екатерины Усмановой💪 Таша-фитнесмодель, а Рита-музыкант! и по профессии у этих девушек разные ключевые цели!Сколько не убивайся в спортзале и качай бицепсы☝любятне за сантиметры на талии", – написала интернет-обывательница.Кстати, отповедь защищающей Дакоту поклонницы оказаласьпророческой. Вскоре стало известно, что Наталья Сульянова, которая встречаласьс Владом Соколовским последние несколько месяцев, заявила об их расставании.Экс-любовница певца сообщила, что их отношения перешли на дружеский уровень, обиды друг надруга они не держат.