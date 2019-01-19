Рита Дакота прокомментировала внешность фитнесс-модели Натальи Сульяновой. Именно с этой девушкой экс-муж артистки Влад Соколовский закрутил роман после заявления о разводе.
Рита Дакота прокомментировала внешность фитнесс-модели Натальи Сульяновой. Именно с этой девушкой экс-муж артистки Влад Соколовский закрутил роман после заявления о разводе.
На днях Рита опубликовала в личном Instagram короткую
видеозапись с бэкстейджа съемок. Звезда позирует фотографу в роскошном
купальнике.
Поклонники по достоинству оценили работу певицы в качестве
модели. Многие отмечали, что Дакота выглядит великолепно.
К слову, не обошлось без критических замечаний от завистниц.
"Как не втягивай живот а все равно фигура не как у девушки Влада )) (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – напала на
звезду пользовательница Сети.
Рита не стала терпеть колкие выпады в свою сторону. Артистка
вежливо поставила подписчицу на место, отметив, что восхищается фигуройНатальи Сульяновой.
"Милая Инесса, вероятно Вы хотели задеть меня своим
комментарием, но по-первых, я обожаю свой "втянутый" животик, который бережно
выносил настоящего человечка, во-вторых, девушка моего бывшего мужа настоящая
красотка и ее фигура чистейшее вдохновение для всех женщин. Однако тут нет
никаких соревнований, более того я рок звезда, а не фитнес модель и мое тело
имеет право быть совершенно любым, оно тут совсем для других целей 😉🙏❤ добра Вам желаю побольше", – отметила знаменитость.
Преданные фанаты поддержали Риту. "Вам это особенно
болит что Рита втянула живот или невоспитанность? У "бывшей девушки
Влада" фигура не как например у Екатерины Усмановой💪 Таша-фитнес
модель, а Рита-музыкант! и по профессии у этих девушек разные ключевые цели!
Сколько не убивайся в спортзале и качай бицепсы☝любят
не за сантиметры на талии", – написала интернет-обывательница.
Кстати, отповедь защищающей Дакоту поклонницы оказалась
пророческой. Вскоре стало известно, что Наталья Сульянова, которая встречалась
с Владом Соколовским последние несколько месяцев, заявила об их расставании.
Экс-любовница певца сообщила, что их отношения перешли на дружеский уровень, обиды друг на
друга они не держат.