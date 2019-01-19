Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на проходящем в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда Медведев нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену в трех партиях.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на проходящем в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда Медведев нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену в трех партиях.Даниил уверенно выиграл первую партию 6:2. Во втором сете россиянину пришлось столкнуться с более упорным сопротивлением бельгийца. Медведев победил га тай-брейке 7:5 (7:3). В третьей партии наш 22-летний теннисист выиграл 6?3 и вышел в четвертый круг соревнований.Следующий соперник Медведева определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и выступающим под канадским флагом Денисом Шаповаловым.