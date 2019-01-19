В подразделениях по вопросам миграции работают системы управления электронной очередью с возможностью записи на прием посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Уважаемые граждане!С целью улучшения качества обслуживания заявителей при получении государственных услуг в подразделениях по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру (г. Владимир, ул. Б. Нижегородская д.80 «Б»), ОМВД России по Вязниковскому району (Владимирская область, г. Вязники, ул. Свердлова, д. 45/1), МО МВД России «Ковровский» (Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 18), МП ОП № 9 (г. Покров) ОМВД России по Петушинскому району (Владимирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д. 3) установлены системы управления электронной очередью с возможностью записи на прием посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.Система управления электронной очередью позволяет сотрудникам подразделений по вопросам миграции упорядочить процесс приема заявителей и оказания государственных услуг, а гражданам - эффективнее планировать время, затрачиваемое на посещение органов внутренних дел Российской Федерации и контролировать качество оказанных государственных услуг.Основными преимуществами электронного управления являются:- экономия времени,- индивидуализация обслуживания без увеличения нагрузки на сотрудников,- распределение потока заявителей и разработанный грамотный график работы- увеличение скорости и качества оказываемых государственных услуг в сфере миграции.Система управления электронной очередью работает следующим образом: в операционном зале установлен терминал, через который можно получить талон электронной очереди на текущую дату, после этого пройти в зал ожидания, или предварительно записаться на другую дату. Освободившийся сотрудник нажимает на кнопку для вызова заявителя, в результате на табло отражается очередность и номер окна обслуживания. Одновременно информация о вызове заявителя дублируется речевым сообщением.Сегодня, когда важна каждая минута, система управления электронной очередью позволяет гражданам экономить и оптимизировать значительную часть личного времени, делая получение государственных услуг по линии миграции простой и быстрой процедурой.