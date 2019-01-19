На Танковой улице в Москве женщина проигнорировала требования безопасности и зашла за ограждения, когда возле одного из домов проводились работы по удалению наледи с кровли.

В Москве женщина проигнорировала требования безопасности и зашла за ограждение, когда возле одного из домов проводились работы по удалению наледи с кровли.Сегодня днем, около 13.00, по адресу Танковый проезд, дом 3 для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистке от снега была огорожена территория и выставлены необходимые ограждения.Во время проведения работ дежуривший на улице дворник, являющийся сотрудником ГБУ "Жилищник" района и отвечающий за безопасность проведения работ, рискуя собственной жизнью, попытался остановить перешагнувшую через ограждение женщину.Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника. В этот момент на неё упала глыба снега с очищаемой крыши. В результате женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен с травмами в больницу.