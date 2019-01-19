Митрополит Епифаний уверяет, что Православная церковь Украины (ПЦУ) не находится в подчинении Константинополя. Он считает, что она является независимой автокефальной святейшей церковью Украины и занимает почетное место среди других поместных церквей.

Митрополит Епифаний не считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в подчинении Константинополя.Во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах он сказал, что томос показывает, что ПЦУ является "независимой автокефальной святейшей церковью Украины" и занимает почетное место среди других поместных церквей. Он уверен в том, что скоро ПЦУ получит признание и других сестер-церквей.Между тем в томосе говорится, что Константинопольский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины. Все основные вопросы церковной жизни ПЦУ должна решать через Константинополь, напоминает ТАСС. Также "духовная дочь" не может назначать епископов или основывать приходы за пределами Украины, а также самостоятельно варить миро.Константинопольский патриарх Варфоломей передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии 6 января. Петр Порощенко заявил, что этого события "ждали поколения украинцев". Храниться документ будет в церковном архиве Святой Софии.