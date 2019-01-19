Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка продолжит карьеру в турецком Бешикташе. В ближайшее время его переход из немецкого Шальке будет завершен.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Бешикташе". В ближайшее время его переход из немецкого "Шальке" будет завершен.29-летний полузащитник Коноплянка был выставлен на трансфер после своего похода в ночной клуб. Коноплянка и еще несколько игроков "Шальке" отправились в увеселительное заведение после проигрыша в Лиге чемпионов португальскому "Порту". Главный тренер Доменико Тедеско расценил поведение игроков, как грубейшее нарушение дисциплины.Коноплянке уже нашли новый клуб. Евгений будет выступать за "Бешикташ" и получать 3,2 миллиона евро в год. Судьба остальных выставленных на трансфер игроков "Шальке" пока неизвестна.