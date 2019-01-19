Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продолжить переговоры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, нужно, чтобы страны провели переговоры для продления ДРСМД.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продолжить переговоры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Он назвал очень важным сохранение ДРСМД. По его мнению, есть еще время, чтобы решить существующие проблемы. Поэтому важно, чтобы Россия и США своевременно провели переговоры, которые необходимы для того, чтобы этот договор был продлен.Как сообщает РИА Новости, по словам Гутерриша, разрыв договора будет иметь два последствия: исчезнут введенные ограничения и будут поставлены под сомнение механизмы мониторинга.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова продолжать обсуждать договор. Причем даже несмотря на то, что переговоры в Женеве провалились из-за ультимативной позиции США. Между тем Вашингтон собирается выйти из ДРСМД уже 2 февраля.