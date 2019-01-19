Два новых авианаправления открыли в аэропорту Иркутска. Самолёты теперь летают в якутские города Полярный и Нерюнгри. Рейсы выполняются раз в неделю по субсидированным тарифам. Государство помогает пассажирам оплачивать перелёт.

Два новых авианаправления открыли в аэропорту Иркутска. Самолёты теперь летают в якутские города Полярный и Нерюнгри. Рейсы выполняются раз в неделю по субсидированным тарифам. Государство помогает пассажирам оплачивать перелёт.В иркутском аэропорту завершена посадка на первый рейс под номером 403. Новое направление позволяет пассажирам быстро преодолеть две с половиной тысячи километров, чтобы добраться в один из городов Якутии — Нерюнгри.В Якутии работают многочисленные добывающие предприятия, поэтому большая часть пассажиров — те, кто направляется в командировку и ценит время. Полёт занимает всего два часа. Вадим Шаповалов с женой и сыном возвращается домой после новогодних каникул в Таиланде. "Проще и гораздо быстрее, чем ехать на поезде двое суток, а здесь два часа", — признается Вадим Шаповалов, пассажир рейса Иркутск-Нерюнгри.Маршрут пролегает над озером Байкал, бескрайними лесами и горами Бурятии и Забайкальского края. Скорость полёта почти девятьсот километров в час. Обслуживают новые рейсы экипажи на российских самолетах "Сухой Суперджет-100". Вместимость — чуть менее ста человек, и это один из самых комфортных воздушных судов в классе.Температура минус сорок, но аэропорт работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы. И уже через полтора часа после приземления борт снова поднимается в небо. "Это направление всегда было востребованным. Всегда рейсы ходили заполненными. Не менее восьмидесяти процентов", — отмечает Николай Некрасов, представитель АК "Ираэро" в г. Нерюнгри.Второй рейс свяжет Иркутскую область и город Полярный. Оба маршрута – так называемые субсидированные рейсы. Позволяют экономить не только время, но и деньги. Стоимость билетов значительно ниже обычных тарифов.