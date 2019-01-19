Голливудская актриса Анджелина Джоли очень переживает за старшего сына. Юноша не слушает советов родительницы и мечтает переехать в собственную квартиру.

Голливудская актриса Анджелина Джоли очень переживает застаршего сына. Юноша не слушает советов родительницы и мечтает переехать всобственную квартиру.Сын Анджелины Джоли 17-летний Мэддокс, которого артисткаусыновила еще малышом, подыскивает себе отдельные апартаменты. Молодой человексчитает, что ему будет полезно пожить отдельно, научится самостоятельности."Ему 17 лет, и как бы он не обожал свою маму, он хочетбыть сам по себе”, – сообщил близкий к семье актрисы анонимный источник.Естественно,Джоли категорически против затеи наследника. Звезда мечтает, чтобы ее сын завершилобучение в школе и поступил в колледж, однако юноша пока не планирует становитьсястудентом. Он хочет разобраться в себе.Мэддокс на уговоры матери не реагирует. Он требует от нееразрешение на отдельное проживание. Анджелина отказывается подписыватьдокументы, позволяющие несовершеннолетнему юноше постелиться отдельно.Как сообщает инсайдер, сын знаменитости очень упрям и намногое готов, чтобы добиться желаемого, в конце концов, он "дожмет" родительницу иполучит согласие. "Он всегда был избалован матерью и, вероятно, получит то, чтохочет, даже несмотря на то, что эта ситуация морально убивает Джоли”, – заявил источник изданью RadarOnline.com.Напомним, Мэддокса Анджелина усыновила в 2002 году вКамбодже, где проходили съемки очередной картины. Мальчика она увидела в приютедля сирот. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила единоличнуюопеку над ребенком. Следующий супруг артистки Брэд Питт также усыновил Мэддокса иполучил право на совместную опеку. Но в последнее время отношения отца иподростка не складываются.