Депутаты Смоленской областной думы предложили местной прокуратуре подать в суд иск о списании с жителей региона задолженности по платежам за газ.

Депутаты Смоленской областной думы предложили местной прокуратуре подать в суд иск о списании с жителей региона задолженности по платежам за газ.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал депутат Андрей Шапошников.Он подчеркнул, что его коллеги посоветовали надзорному ведомству изучить опыт прокуратуры Чечни, которая через суд добилась, чтобы компания "Газпром межрегионгаз Грозный" списала с жителей долг в 9 миллиардов рублей.Шапошников подчеркнул, что в России по Конституции все граждане и регионы равны и единство правоприменительной практики никто не отменял.Ранее сообщалось о том, что Заводской районный суд Грозного по иску прокуратуры Чеченской республики принял решение о том, что компания "Газпром межрегионгаз Грозный" должна списать жителям региона задолженность за газ в размере 9 миллиардов рублей – чтобы не создавать напряженность в обществе.Комментируя вердикт суда, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что "это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях".