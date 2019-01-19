Некоторые снимки Анастасии Волочковой
в соцсетях необходимо сопровождать подписью: Не повторять! Трюк выполнен профессионалом.
По мнению экспертов, подражая прославленной балерине, можно надолго загреметь
на больничную койку.
Некоторые снимки Анастасии Волочковой
в соцсетях необходимо сопровождать подписью: "Не повторять! Трюк выполнен профессионалом".
По мнению экспертов, подражая прославленной балерине, можно надолго загреметь
на больничную койку.
На днях скандально-известная
танцовщица опубликовала в личном Instagram снимок, на
котором запечатлена в одних трусах, сидящей в снегу и прикрывающей голую
грудь банным веником. Провокационное фото не осталось незамеченным, оно быстро
набрало популярность среди интернет-пользователей и даже попало на страницы
некоторых изданий.
Многие фанаты знаменитости удивлялись
стойкости и смелости Волочковой. Скажем прямо, не каждый решится залезть голышом в снег, сразу приходит на ум крылатое выражение: "Безумству храбрых поем
мы песню".
Между тем, врачи строго-настрого
запрещают брать с Анастасии пример. Директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова рассказала "Дни.ру", чем именно может закончится такая
экстремальная выходка.
"Неподготовленный, не
закаливающийся человек может сразу заболеть – схлопотать тяжелую форму бронхита
или пневмонии. Могут появится заболевания органов малого таза: у мужчин –
простатит, у женщин – воспаление яичников, которое может протекать в скрытой
форме и привести к бесплодию. Помимо этого, может быть цистит, который, перерастая в хроническую форму, очень тяжело лечится. Плюс почки, как
осложнение", – отметил специалист.
Сиверцова добавила, что многие так закаляются после посещения
бань, но в этом случае заботящийся о здоровье человек растирает тело снегом,
а не пытается нырнуть в сугроб. Также по словам специалиста, ни до, ни после закаливания нельзя употреблять алкоголь.
"Погружение в снег очень часто практикуется после горячих
парных, как контрастный душ. Распаренные люди выскакивают на пять-десять
секунд на мороз, осыпают себя снегом, а после, забегая в теплое помещение,
растирают себя. Это полезно для укрепления сосудов", – заметил медик.