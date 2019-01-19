Некоторые снимки Анастасии Волочковой в соцсетях необходимо сопровождать подписью: Не повторять! Трюк выполнен профессионалом. По мнению экспертов, подражая прославленной балерине, можно надолго загреметь на больничную койку.

Некоторые снимки Анастасии Волочковойв соцсетях необходимо сопровождать подписью: "Не повторять! Трюк выполнен профессионалом".По мнению экспертов, подражая прославленной балерине, можно надолго загреметьна больничную койку.На днях скандально-известнаятанцовщица опубликовала в личном Instagram снимок, накотором запечатлена в одних трусах, сидящей в снегу и прикрывающей голуюгрудь банным веником. Провокационное фото не осталось незамеченным, оно быстронабрало популярность среди интернет-пользователей и даже попало на страницынекоторых изданий.Многие фанаты знаменитости удивлялисьстойкости и смелости Волочковой. Скажем прямо, не каждый решится залезть голышом в снег, сразу приходит на ум крылатое выражение: "Безумству храбрых поеммы песню".Между тем, врачи строго-настрогозапрещают брать с Анастасии пример. Директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова рассказала "Дни.ру", чем именно может закончится такаяэкстремальная выходка."Неподготовленный, незакаливающийся человек может сразу заболеть – схлопотать тяжелую форму бронхитаили пневмонии. Могут появится заболевания органов малого таза: у мужчин –простатит, у женщин – воспаление яичников, которое может протекать в скрытойформе и привести к бесплодию. Помимо этого, может быть цистит, который, перерастая в хроническую форму, очень тяжело лечится. Плюс почки, какосложнение", – отметил специалист.Сиверцова добавила, что многие так закаляются после посещениябань, но в этом случае заботящийся о здоровье человек растирает тело снегом,а не пытается нырнуть в сугроб. Также по словам специалиста, ни до, ни после закаливания нельзя употреблять алкоголь."Погружение в снег очень часто практикуется после горячихпарных, как контрастный душ. Распаренные люди выскакивают на пять-десятьсекунд на мороз, осыпают себя снегом, а после, забегая в теплое помещение,растирают себя. Это полезно для укрепления сосудов", – заметил медик.