Музыкант Юрий Лоза предостерег мировую общественность по поводу желания шоумена Владимира Зеленского принять участие в предстоящих президентских выборах на Украине.

Музыкант Юрий Лоза предостерег мировую общественность по поводу желания украинского шоумена Владимира Зеленского принять участие в предстоящих президентских выборах на Украине.Об этом российский исполнитель написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что некоторые его знакомые ожидают, что после избрания Зеленского руководителем страны, отношения между Киевом и Москвой потеплеют.Он подчеркнул, что за Зеленским, который в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1" о том, что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта​​​, не стоит никакой реальной силы.Лоза заметил, что не знаком лично с кандидатом на пост президента Украины, но, по его мнению "нельзя руководить страной по приколу", и "хороший человек не профессия".