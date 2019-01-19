Спасатели нашли тела двух пилотов с самолетов Су-34, столкнувшихся над Японским морем, сообщило Минобороны. Одного летчика ранее нашли живым. Поисково-спасательная операция продолжается.

Спасателям удалось найти тело еще одного летчика самолета Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.В двух Су-34, столкнувшихся на Дальнем Востоке, было четыре пилота. Все они успели катапультироваться. Один из штурманов был спасен и доставлен на берег, его жизни ничто не угрожает.Ранее сегодня сообщалось, что найдено тело одного из пилотов.Истребители-бомбардировщики столкнулись над акваторией Японского моря при выполнении планового учебно-тренировочного полета.Поисково-спасательная операция продолжается.