Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным
режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал
к ней.
Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным
режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал
к ней.
Елена Антоненко более 15 лет работала на российской сцене.
После артистка уехала в США, где продолжила карьеру, но уже в кино. Девушка
снялась в блокбастерах "Клан Сопрано", "Улица", "Хлеб и розы", пела в
бродвейском мюзикле "Призрак оперы". Сейчас звезда мечтает вернуться на родину.
"Впервые я вышла на профессиональную сцену театра
"Современник" в 1973 году, мне было 14 лет. Олег Табаков набирал себе в студию
школьников, отсмотрел 10 тысяч московских учеников... Я прочла ему две строчки,
и Табаков сказал: "Все, беру, ты мой человек", – вспомнила Антоненко первое
знакомство с режиссером.
По словам Елены, Олег Павлович много для нее сделал, ему она
обязана карьерой. На первых парах мэтр курировал ее обучение. Однако скандал на премьере спектакля "Эшелон", разрушил доверительные отношения
наставника и ученицы.
"Прямо на сцене... отравили
актрису Аллу Покровскую, маму Миши Ефремова, бывшую жену Олега Ефремова. Кто-то подлил ей вместо воды
нашатырный спирт. На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела,
скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была
на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: "Ребята, Аллу
Покровскую отравили!" – рассказала артистка.
Антоненко уверена, что
режиссер неправильно воспринял тот выкрик – расценил его как предательство:
"он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить". После артистку уволили из
театра.
Спустя время девушка поступила в ГИТИС, который с успехом окончила. После выпускного Елена решила
восстановить отношения с Олегом Павловичем. Созвонившись с мэтром она пришла
к нему в кабинет.
"Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в
завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою
сисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было
так больно, и не один год...", – цитирует Елену Антоненко сайт
.