Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал к ней.

Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленнымрежиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставалк ней.Елена Антоненко более 15 лет работала на российской сцене.После артистка уехала в США, где продолжила карьеру, но уже в кино. Девушкаснялась в блокбастерах "Клан Сопрано", "Улица", "Хлеб и розы", пела вбродвейском мюзикле "Призрак оперы". Сейчас звезда мечтает вернуться на родину."Впервые я вышла на профессиональную сцену театра"Современник" в 1973 году, мне было 14 лет. Олег Табаков набирал себе в студиюшкольников, отсмотрел 10 тысяч московских учеников... Я прочла ему две строчки,и Табаков сказал: "Все, беру, ты мой человек", – вспомнила Антоненко первоезнакомство с режиссером.По словам Елены, Олег Павлович много для нее сделал, ему онаобязана карьерой. На первых парах мэтр курировал ее обучение. Однако скандал на премьере спектакля "Эшелон", разрушил доверительные отношениянаставника и ученицы."Прямо на сцене... отравилиактрису Аллу Покровскую, маму Миши Ефремова, бывшую жену Олега Ефремова. Кто-то подлил ей вместо водынашатырный спирт. На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела,скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем былана сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: "Ребята, АллуПокровскую отравили!" – рассказала артистка.Антоненко уверена, чторежиссер неправильно воспринял тот выкрик – расценил его как предательство:"он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить". После артистку уволили изтеатра.Спустя время девушка поступила в ГИТИС, который с успехом окончила. После выпускного Елена решилавосстановить отношения с Олегом Павловичем. Созвонившись с мэтром она пришлак нему в кабинет."Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, взавершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне своюсисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне былотак больно, и не один год...", – цитирует Елену Антоненко сайт