Судя по всему, певица довольно долго не оплачивала коммунальные услуги. Сама она пока никак не прокомментировала ситуацию.

Судя по всему, певица довольно долго не оплачивала коммунальные услуги. Сама она пока никак не прокомментировала ситуацию.На Лолиту подали в суд за долги. С иском на 760 тысяч рублей обратилось товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" – в документе утверждается, что певица скопила на такую сумму долгов за жилищно-коммунальные услуги."ТСЖ "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей за период со апреля 2014 года по январь 2016 года", – цитирует выдержку из документа Агентство городских новостей "Москва".Кроме того, Лолите придется заплатить набежавшую пени – с мая 2014-го по июнь 2017-го – еще плюс 148 тысяч 295 рублей.Впрочем, певице не привыкать к судебным тяжбам с коммунальщиками.В 2012 году суд рассматривал иск ТСЖ "Таганская площадь" к Лолите с требованием уплатить долг в полмиллиона рублей, в результате иск был отклонен. Тогда Милявская объяснила свою задолженность нежеланием оплачивать капитальный ремонт дома, который был запланирован на 2041 год.