Священник в Ярославской области занимается возрождением села. Стараниями отца Анатолия Денисова созданы два музея - коллекцию для них он собирал лично. Чем еще живет русская глубинка?

Священник в Ярославской области занимается возрождением села. Стараниями отца Анатолия Денисова созданы два музея — коллекцию для них он собирал лично. Чем еще живет русская глубинка?Протоиерей Анатолий Денисов в одну секунду вспрыгивает на трактор — перед Праздником Крещения надо почистить снег на улице у храма Святой Троицы в Прозорове. Это одна из пяти церквей в округе, где он служит. Успеть нужно всюду.Отец Анатолий здесь с 1999 года, раньше был один на весь район, сейчас священников трое. Но это не значит, что стало легче. Он знает всех сельчан, все их беды и радости. Он привлек жертвователей и построил воскресную школу и трапезную.Благодаря пассионарности отца Анатолия, церковь в Прозорове, отдаленном селе Ярославской области, выполняет ряд общественных функций. В день, когда мы приехали в деревню, у многодетной семьи сгорел дом. Отец Анатолий думает, как объединиться и помочь.Как у отца Анатолия, которому скоро исполнится 60, хватает на все энергии — непонятно. В Прозорове, в том числе и его стараниями, создано два музея. Один посвящен Мологе, древнему русскому городу, который был затоплен в 1940-х, во время устройства Рыбинского водохранилища. Этот музей не обычный – среди экспонатов можно пожить и хоть немного понять мир русской деревни, столь важный для нашего национального самосознания.В далеком Прозорове сходятся важные для русской истории факты и имена. Храм Святой Троицы был построен Мусиным-Пушкиным, тем самым, что нашел рукопись "Слова о полку Игореве". Намоленная икона Богоматери была найдена случайно. Когда отец Анатолий приехал причастить пожилую одинокую женщину, он увидел этот образ из Дорофеева-Югского монастыря, обитель была тоже затоплена, осталась на дне Рыбинского моря.О затоплении Мологи и 750 деревень в советское время говорить было не принято. Гидроэлектростанцию задумали еще при царе, но уровень воды не собирались делать столь высоким. В конце 1930-х потребовались большие мощности, жителям объявили, что их переселят. А их родина уйдет под воду.95-летний Николай Новотельнов живет в той самой избе, которую в 1940-х раскатали на бревна, вывезли из Мологи и поставили в предместье Рыбинска под названием Слип. С выцветших фотографий смотрят предки-купцы в окладистых бородах, мологжане. Николай Михайлович успел попрощаться с родным городом весной 1941 года.Оба музея в Прозорове наполнены коллекциями, которые собирал отец Анатолий. И, прежде всего, гармоники, баяны — это слабость настоятеля храма. Многие вещи тут из затопленных деревень — переселенцы забирали с собой предметы обихода.Обежав село, снабдив бабушек дровами, напоив деревенских детей чаем, батюшка спешит в храм. День на этом не заканчивается — в трапезной ждут сельчане со своими проблемами, нужно помочь, утешить.