В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. В пятницу состоялась вторая гонка программы, в которой мужские сборные соревновались в эстафете 4х7,5 километра. Победу праздновали биатлонисты сборной Норвегии.

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. В пятницу состоялась вторая гонка программы, в которой мужские сборные соревновались в эстафете 4х7,5 километра. Победу праздновали биатлонисты сборной Норвегии.Скандинавские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 54,3 секунды. На стрельбище они допустили 8 промахов и не проехали ни одного штрафного круга. Вторыми стали немцы, отстав от победителей на 13,5 секунды при шести доппатронах и нуле дополнительных кругов. Замкнули тройку лучших французские спортсмены, которые приехали к финишу спустя 26,2 секунды. На стрельбе им пришлось использовать 9 дополнительных патронов.Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова не смогла повторить успех предыдущей гонки в Оберхофе и продемонстрировали пятый результат. Во время гонки россияне шли в лидерах и показывали хороший бег, однако промахи на огневом рубеже отбросили сборную России за пределы пьедестала. Итоговое отставание составило 1 минуту 04,8 секунды при девяти промахах и одном дополнительном круге.