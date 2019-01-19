В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги четырьмя матчами начался очередной игровой день. Коламбус Блю Джекетс на своей площадке проиграл Монреаль Канадиенс 1:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги четырьмя матчами начался очередной игровой день. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке проиграл "Монреаль Канадиенс" 1:3.Ворота "Коламбуса" защищал Йоонас Корписало, а Сергей Бобровский остался в запасе. В первом и втором периодах хозяев огорчал Томаш Татар. В третьем периоде у "синих мундиров" появился шанс спастись, когда Оливер Бьеркстранд отыграл один гол. Но финский легионер "Монреаля" Йоэль Армиа забросил две шайбы, установив окончательный счет – 4:1 в пользу "Канадиенс". Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин результативных действий не совершил."Флорида Пантерз" на своем льду победила "Торонто Мэйпл Ливз" 3:1. Нападающий "пантер" Евгений Дадонов набрал две минуты штрафа. Защитники "кленовых листьев" Игорь Ожиганов и Никита Зайцев не набрали ни очков, ни штрафного времени. "Оттава Сенаторз" в гостях была сильнее "Каролины Харрикейнз" 4:1. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" проиграл у себя "Нью-Йорк Айлендерс" 0:2. Столичный клуб проиграл в четвертый раз подряд.