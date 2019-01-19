В Прибайкальском районе санкционированная ледовая переправа до сих пор не введена в эксплуатацию. И это, несмотря на то, что на календаре середина января. В районный центр люди вынуждены добираться по льду, вопреки всем требованиям безопасности.

В Прибайкальском районе санкционированная ледовая переправа до сих пор не введена в эксплуатацию. И это, несмотря на то, что на календаре середина января. В районный центр люди вынуждены добираться по льду, вопреки всем требованиям безопасности.В районный центр Турунтаево людей гонит нужда – кто за справкой, кто в больницу, кто в военкомат. В объезд около ста километров, напрямик — намного короче, но опасней. Этой же дорогой добирается и скорая помощь, и другие службы, невзирая на то, что вместо ограждений и предупреждающих знаков — снежные сугробы и ледяные торосы.Еловка, Старое Татаурово, Станция Татаурово, Мостовка, Троицк. В общей сложности 7 населённых пунктов непроизвольно стали изгоями. Чтобы попасть в Турунтаево, люди вынуждены идти по льду по самодельной дороге. Путь осложняет сильный ветер. Дальше вызывать такси и так каждый день.Соединить два берега должна санкционированная ледовая переправа. Однако её открытия люди ждут с начала зимы. Пока тщетно. Местные жители негодуют — проблема с дорогой жизни возникает каждую зиму."Эту дорогу они делают в конце января, а в начале марта её закрывают. Люди пользуются буквально мизер времени. Это вечная проблема, чтобы попасть за любой справкой надо в Турунтаево добираться, это у нас уже в крови, вот у жителей которые здесь живут, не просто съездить и взять справку, а добираться", — рассказывает Николай Толстоногов, житель села Старое Татаурово.В качестве альтернативы людям предлагают платную переправу в Ильинке. Работает она исправно, отвечает всем требованиям безопасности, одно "но" — обходится в копеечку. В районной администрации разводят руками. Дескать, все претензии к "Бурятрегионавтодору"."Для сведения. Ледовая переправа относится к полномочиям "Бурятрегионавтодора", к полномочиям муниципалитета не относится ни коим образом, единственное, что наши жители страдают, в виду её отсутствия", — поясняет Сергей Ситников, заместитель руководителя Администрации "Прибайкальский район" по строительству, инфраструктуре и ЧС.Представитель администрации видимо запамятовал, что задача власти и состоит в том, чтоб сделать все возможное, чтобы люди не страдали. Как скоро официально соединят два берега — сказать сложно. Работа, говорят, ведётся, остаётся ждать. Главное, успеть до весны. Чтобы потом не пришлось торжественно закрывать, то, что так и не успели открыть вовремя.