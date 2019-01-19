Задержанный совместно с неустановленным следствием лицом похитили у потерпевшего банковскую карту, принадлежащую организации, с которой сняли денежные средства в размере 1 миллиона рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установили причастность подозреваемого в совершении грабежа к хищению денежных средств в размере около 1 миллиона рублей с банковской карты организации...Как сообщалось ранее, в ОМВД России по району Замоскворечье от жителя столицы поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, на Пятницкой улице неизвестный, применив насилие, похитил у него кошелек. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.По подозрению в совершении данного грабежа был задержан 41-летний приезжий из ближнего зарубежья.Сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к другому противоправному деянию. В результате расследования возбужденного уголовного дела по ст. 161 «Грабеж» установлено, что задержанный совместно с неустановленным следствием лицом также похитили у потерпевшего банковскую карту, принадлежащую организации, с которой сняли денежные средства в размере около 1 миллиона рублей.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60