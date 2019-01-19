Заблокировавшие движение по Новому Арбату ради съемок клипа блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц получили по 10 суток административного ареста. Возражений против назначенного им наказания молодые люди, судя по записи из зала суда, не имели.

Заблокировавшие движение по Новому Арбату ради съемок клипа блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц получили по 10 суток административного ареста. Возражений против назначенного им наказания молодые люди, судя по записи из зала суда, не имели.Манукян и Лазарьянц сами пришли в полицию после того, как обнародованными роликами заинтересовались стражи порядка. На сделанных днем 13 января кадрах молодые люди обсуждают, как перекроют три полосы на Новом Арбате, а затем танцуют посреди дороги под аккомпанемент следующих позади люксовых машин.Блогеров признали виновными в организации массового передвижения граждан в общественных местах, повлёкшем нарушение общественного порядка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников. Наказанием стал административнй арест на 10 суток.