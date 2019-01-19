Команда КВН показала шуточный номер про Ольгу Бузову.
Юмористы посветили забавную песню теледиве.
Команда КВН показала шуточный номер про Ольгу Бузову.
Юмористы посветили забавную песню теледиве.
В эфире Первого канала члены команды КВН "Раисы" исполнили
композицию под названием "О наболевшем". Текст песни намекает, что Бузовой
необходимо бросить музыкальную и телевизионную карьеру и заняться полезным
трудом.
"Оля, Бузова Оля – чья-то жена, чья-то в будущем мать. Эту
бы Олю, да в русское поле. В руки ей плуг, да пахать и пахать", – на манер Льва
Лещенко затянул участник команды.
Ролик пришелся по вкусу зрителям, видео обрело популярность
в Сети. Интернет-обыватели активно обсуждали творчество теледивы.
Кто-то
считает, что безголосой Бузовой нет места на сцене, другие же, наоборот, вступились
за Ольгу, мол, теледива делает то, что ей нравится, и она имеет на это право, а слушать
ее или нет – это личный выбор каждого.
Отметим, что артистка
стойко переносит любую критику и никогда не реагирует на негатив. Она много раз
заявляла, что не намерена отказываться от своих планов в угоду кому-то. В 2018
году звезда представила сольное шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты прошли с
большим успехом, а спустя несколько недель Ольга презентовала новую песню
"Танцуй под Бузову".