Команда КВН показала шуточный номер про Ольгу Бузову. Юмористы посветили забавную песню теледиве.

Команда КВН показала шуточный номер про Ольгу Бузову.Юмористы посветили забавную песню теледиве.В эфире Первого канала члены команды КВН "Раисы" исполниликомпозицию под названием "О наболевшем". Текст песни намекает, что Бузовойнеобходимо бросить музыкальную и телевизионную карьеру и заняться полезнымтрудом."Оля, Бузова Оля – чья-то жена, чья-то в будущем мать. Этубы Олю, да в русское поле. В руки ей плуг, да пахать и пахать", – на манер ЛьваЛещенко затянул участник команды.Ролик пришелся по вкусу зрителям, видео обрело популярностьв Сети. Интернет-обыватели активно обсуждали творчество теледивы.Кто-тосчитает, что безголосой Бузовой нет места на сцене, другие же, наоборот, вступилисьза Ольгу, мол, теледива делает то, что ей нравится, и она имеет на это право, а слушатьее или нет – это личный выбор каждого.Отметим, что артисткастойко переносит любую критику и никогда не реагирует на негатив. Она много раззаявляла, что не намерена отказываться от своих планов в угоду кому-то. В 2018году звезда представила сольное шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты прошли сбольшим успехом, а спустя несколько недель Ольга презентовала новую песню"Танцуй под Бузову".