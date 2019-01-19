Сразу 376 незаконных мигрантов проникли через подкоп под 3,6-метровой металлической стеной из Мексики в США.

Сразу 376 незаконных мигрантов проникли через подкоп под 3,6-метровой металлической стеной из Мексики в США.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала телекомпания ABC, ссылаясь на американскую Таможенную и пограничную службу.Сообщается, что это произошло 14 января в штате Аризона близ города Юма, где нарушители границы, прорывшие полуметровый ход под стеной, сдались полиции в надежде на получение убежища в США. Среди них находились 179 детей.Весной 2018 года американское министерство юстиции заявило о начале политике "нулевой толерантности" по отношению к нелегальным мигрантам, которых, как правило, при переходе границы задерживают и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в специальные центры.Нынешний президент США Дональд Трамп считает, что нелегальные иммигранты являются преступниками, а потому при нем борьба с ними резко активизировалась.