При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

В период с 18 на 19 января 2019 г. на территории 91 населенного пункта Владимирской области прошли 166 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, участие в которых приняло более 21 тысячи жителей Владимирской области.В обеспечении общественного порядка и безопасности непосредственно при проведении мероприятий было задействовано 490 сотрудников органов внутренних дел, 57 сотрудников Росгвардии, 36 сотрудников частных охранных организаций, 114 народных дружинников и 21 казак.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.