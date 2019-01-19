Украинский лидер разразился новой речью о необходимости остановить агрессию России. Порошенко уверяет, что для этого у него есть все средства.

Украинский лидер разразился новой речью о необходимости остановить "агрессию России". Порошенко уверяет, что для этого у него есть все средства.Вооруженные силы Украины подготовили много сюрпризов для российских военных на Донбассе. Об этом заявил президент Незалежной .Украинский лидер провел встречу с общиной Золотоноши и Золотоношского района, в ходе которой затронул тему российской агрессии в районнах ДНР и ЛНР.Он напомнил, что первые три года конфликта на юго-востоке страны действовал запрет на поставки на Украину вооружения и Киев должен был вооружать армию только тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс."Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много "сюрпризов" для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас", – предупредил президент.Ранее "Дни.ру" писали, как прихожане церкви в Черкассах стали свидетелями неадекватного поведения президента. На прозвучавший из толпы вопрос о коррупции ответил: "Слава Украине!"Украинский лидер продолжает свой томос-тур: он возит по стране документ об автокефалии украинской церкви и рассказывает гражданам о своих заслугах в получении томоса.