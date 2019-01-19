Глава Незалежной похвалил детей Бердска за энтузиазм и тягу к спорту – они играли в хоккей самодельными клюшками и валенках. Порошенко признался, что не смог проехать мимо.

Глава Незалежной похвалил детей Бердска за энтузиазм и тягу к спорту – они играли в хоккей самодельными клюшками и валенках. Порошенко признался, что не смог проехать мимо.Пользователей соцсетей возмутил снимок, выложенный Петром Порошенко в его Facebook. Украинский президент выставил фотографию, на которой он запечатлен рядом с деревенскими детьим.В частности, пользователей поразил контраст – на фото Порошенко позирует в дорогом пальто, а стоящие рядом дети одеты в поношенные валенки и телогрейки, а в руках у них самодельные клюшки.Сам Порошенко пояснил, что увидел компанию ребят, играющих в хоккей по пути в Бердичев и не смог не выйти и не пожать им руки."Расчистили снег на ставке около села – и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался – очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", – написал он.Пользователи отмечают, плачевное состояние страны, на которое обратил бы внимание нормальный президент – ни клюшек, ни нормальной хоккейной коробки."Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков", – написал Денис Солодкий."Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и "зажал" даже коробку "Рошена" за фото", – добавил Дмитрий Корнейчук.Другие пользователи отметили, что все-таки теперь есть надежда, что жизнь этих детей улучшится, раз их заметил сам президент. Многие посоветовали Порошенко не быть "жлобом" и подарить детям настоящие клюшки.