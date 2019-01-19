Отечественные звезды даже в Крещение умудряются будоражить общественность новыми скандалами. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года.

Отечественные звезды даже в Крещение умудряются будоражить общественность новыми скандалами. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года.В личном микроблоге Анастасия опубликовала две короткие видеозаписи. В кадре танцовщица, облаченная в купальник, стоит среди сугробов. Слева от красотки виднеется деревянная купель.Волочкова сообщила подписчикам, что уже много лет не изменяет традициям. Каждую зиму в Крещение она окунается в холодную воду. После знаменитость топором разбила лед, образовавшийся на поверхности бочки. Исполнив свой знаменитый шпагат, трижды окунулась.Любимец мам и бабушек Максим Галкин удивил поклонников. Юморист продемонстрировал татуировки, украшающие его торс.В личном микроблоге Галкин опубликовал два снимка. На фото Максим позирует без футболки, а на его груди и плечах виднеются огромные рисунки. К счастью для поклонников юмориста, татуировки, которые показала знаменитость, сделаны смывающейся краской.В Сети распекают Аллу Пугачеву. Отмечается, что Примадонна ставит палки в колеса молодым и талантливым исполнителям. К такому выводу интернет-обыватели пришли, ознакомившись с роликом, который недавно появился на сайте YouTube. В кадре Пугачева критикует творчество начинающей поп-группы."Какой кошмар, – закричала артистка сразу после выступления молодых артистов. – Танец сам по себе, смысл песен – по себе. Вы чего? Почему не сделать просто поющую группу? Ваши танцы надоели, они ни к месту и вообще непонятно что!" Эмоциональное высказывание Аллы Борисовны спровоцировало агрессивную критику со стороны пользователей Сети. Многие отмечали, что Алла Борисовна хвалит только тех, кто входит в круг близких ей людей.На Лолиту подали в суд за долги. С иском на 760 тысяч рублей обратилось товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" – в документе утверждается, что певица скопила на такую сумму долгов за жилищно-коммунальные услуги."ТСЖ "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей за период со апреля 2014 года по январь 2016 года", – цитирует выдержку из документа Агентство городских новостей "Москва".Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина по собственной инициативе выписалась из больницы во Франции, куда она была госпитализирована после сердечного приступа.Как рассказала журналистам PR-директор артистки Мария Кохель, Арбенина выписалась из больницы под свою ответственность и решила пройти полноценное обследование уже в Москве.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года, читайте в и специальных .