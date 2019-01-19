В Ленинградской области ликвидировали возгорание на участке магистрального газопровода.

В Ленинградской области ликвидировали возгорание на участке магистрального газопровода, передает "Интерфакс".Пожар произошел на новой ветке газопровода при проведении строительных работ. Жертв, пострадавших и разрушений нет, пожар произошел вне жилой застройки. Отключений газа из-за произошедшего не будет, заверили в пресс-службе областного правительства.В настоящее время на участке газопровода ведут аварийно-восстановительные работы.